新產入列「臺灣高薪酬100指數」成分股

臺灣證券交易所日前公布「臺灣高薪酬100指數」成分股，新光產（2850）今年再度入選！新光產表示，這項殊榮不僅彰顯了新產穩健的經營實力，更是對其長期回饋員工、積極營造幸福職場的最高肯定。

新光產今年第一季營收達69.29億元，稅後純益達12.6億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.99元，較去年同期大幅成長77%。在亮眼的獲利帶動下，首季股東權益報酬率（ROE）達23.88%。

「臺灣高薪酬100指數」篩選標準嚴謹，除考量企業獲利能力與每股淨值外，更重視員工薪酬水準及福利表現。此次入選榜單，代表新光產險在追求績效的同時，持續將同仁福祉置於核心，落實與員工共享經營成果的承諾。

新光產險表示：「員工是最重要的資產。這項殊榮是全體同仁共同努力的結果，也代表我們透過善盡社會責任的具體行動，在實踐企業永續的道路上又向前邁進了一步。我們深信，具競爭力的薪酬與完善的福利，才能吸引並留住優秀人才，成為企業持續創新成長的關鍵動能。」