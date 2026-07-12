東哥強化高端遊艇布局

豪華遊艇大廠東哥遊艇（8478）下半年營運審慎樂觀，該公司表示，雖然全球地緣政治及國際航運仍存在不確定性，部分遊艇交付時程受到散裝貨輪船期延後影響，不過生產作業均按既定計畫推進，將持續透過提升營運效率、強化供應鏈管理及深化高端市場布局。

東哥表示，今年以來全球地緣政治情勢持續緊張，影響國際航運調度，部分散裝貨輪船期延後，使部分遊艇交付及營收認列時間遞延。不過，公司強調，各項製造排程並未受到重大影響，工廠仍依既定進度穩定生產。

展望下半年，東哥將持續關注全球經貿情勢及市場需求變化，並依市場狀況靈活調整營運策略，強化供應鏈管理與營運韌性，以降低外部環境帶來的影響。

法人認為，隨著全球航運秩序逐步恢復，若交船時程回歸正常，遞延認列的營收可望逐步反映，加上東哥持續強化產品競爭力及營運效率，下半年營運表現仍值得關注。

東哥6月合併營收6.87億元，年增76.3%；累計上半年營收25.78億元，年減1.4%。