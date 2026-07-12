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星宇推「空山基藝術彩繪機」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）與日本知名藝術家空山基合作打造的首架藝術彩繪機「STARLUX AIRSORAYAMA SILVER」（B-58553）昨（12）日首航東京，由星宇航空董事長張國煒親自執飛。空山基也特地前往成田機場迎接，為雙方跨界合作寫下重要里程碑。

張國煒透露，早在合作初期便與空山基相約，要親自把這架藝術機飛到藝術家面前。為了兌現承諾，此次特別擔任首航機長，空山基也親赴成田迎接，見證作品正式化身飛行中的藝術品。張國煒並邀請空山基登機，在機艙內親筆簽名留念，為這架藝術機留下象徵性的藝術印記，雙方也在藝術機前合影，為此次合作留下紀念畫面。

此次「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫以A350-1000旗艦客機打造一金、一銀兩架藝術彩繪機，全機配置四席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。星宇航空表示，未來將透過機身彩繪、機上備品、安全示範影片及聯名商品等完整設計，讓旅客從登機前到飛行途中，都能感受藝術與航空結合的全新體驗。

依規劃，自10月1日起，「STARLUX AIRSORAYAMA」主題航班將正式投入東京、鳳凰城及布拉格等航線服務。星宇航空也搶先展示主題航班專屬備品，並於現場設置主題拍照裝置。

星宇 星宇航空 張國煒

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