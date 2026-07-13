振大環球迎旺季 出貨穩

成衣廠振大環球（4441）下半年營運動能可望升溫。公司表示，隨著美國年底假期備貨旺季到來，客戶拉貨力道將逐步增強，對下半年營運展望維持正向樂觀看法，全年營收雙位數成長目標也維持不變。

振大環球近日公告的6月合併營收7.17億元，月增87.77%、年減3.51%；第2季營收18.99億元，年減0.88%；累計上半年營收37.90億元，年增10.64%，在市場環境仍具挑戰下，仍維持雙位數成長表現。

振大指出，近期主要美國電商客戶因應全球供應鏈調整，正積極進行全球倉儲布局，新增亞洲倉儲據點，目前倉儲系統仍處於導入及優化階段，因此各月出貨將依客戶倉儲規劃動態安排，造成單月營收出現波動。不過，公司強調，客戶訂單持續成長，產品出貨一切正常，需求並未改變。

展望下半年，振大表示，隨著美國消費旺季備貨需求逐步啟動，出貨動能可望進一步增溫，帶動整體營運向上。今年上半年除了營收維持雙位數成長外，毛利率也持續維持較高水準，反映產品組合及接單品質維持穩健，公司因此對全年營運維持審慎樂觀態度。