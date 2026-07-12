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中台擴廠 強化營運量能
中台（6923）受惠於事業廢棄物處理產能稀缺與綠色轉型紅利，目前正積極推進一廠二期擴充計畫。
中台表示，上述擴產預計投入3億元資本支出，去年已取得建物使用執照，目前進入設備安裝與相關文件申請階段，目標於2028年開始試運轉，屆時將大幅提升危害廢棄物處理能量，成為支撐公司長期營收成長的核心引擎。
針對新興事業布局，中台指出，加熱載具回收處理已與國際知名品牌商達成合作意向，第2季已正式簽約，由於加熱載具具備材料複合處理的高門檻，公司透過轉投資可久公司整合前端通路，並由中台負責後續設備與載具專用耗材資源化，打造循環經濟新模式。此項業務不僅建立差異化競爭優勢，更有利於與同業拉開技術差距。
展望未來，中台強調，聚焦碳捕捉、廢鋰電池回收及太陽能板拆解與材料再生等前瞻領域。隨著2050淨零排放政策與生產者延伸責任制度的推動，預期將受惠多重利多。
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