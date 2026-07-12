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台玻6月營收月、年雙增 法人：正向看待今、明年營運

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台玻（1802）6月營收月增7.3%、年增27%，上半年累計營收年增11.6%下，法人機構表示，正向看待台玻今、明年營運後市。分析師指出，台玻6月營收優於預期，主因受惠高階玻纖布如Low Dk1、Low Dk2等出貨提升，以當前玻纖布營收比重約40~45%，且高階玻纖布約占其中40%推算，預估6月高階玻纖布營收貢獻約6.7~7.6億元，月增7~8%。此外，第2季營收季增17.6%、年增16.7%，也是受到高階玻纖布出貨動能佳帶動。

展望下半年營運，因台玻將再增加20億元資本支出投入Low Dk、Low CTE的T布生產，並明確表示產品供需結構至2027年仍難解，加上台玻高階玻纖布全球市占率已達40%，僅次於Nittobo的50%，因此，伴隨台玻高階玻纖布出貨成長，預估今年第4季玻纖布營收比重有望達52%，超越平板玻璃及玻璃器皿合計比重48%。

另外，中國CCL龍頭廠商建滔積層板亦於7月再度分別調漲FR-4、CEM-1∕22F及PP等產品報價約15%、10%、15%，顯示上游玻纖布材料尚處供需緊張階段；有別於中國以生產E布為主力，台玻為搶占AI伺服器升級帶來的載板層數與面積同步擴大商機，積極投入T布生產下，預估今年營收474.7億元，年增14.4%，毛利率23.8%，稅後淨利49.8億元，較去年由虧轉盈，每股獲利（EPS）1.7元。

營收 台玻

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