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旺季登場！華航、長榮航、星宇及台灣虎航7、8月營收再拚新紀錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

暑假旅遊旺季正式登場，航空市場熱度全面升溫。華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）受惠暑假出國潮加持，7、8月營收再拚新紀錄

華航展望第3季，訂位動能持續成長，7月24日起桃園－釜山航線將增至每周21班，同時推出夏季線上旅展優惠，進一步搶攻暑假及秋季旅遊商機。

長榮航空表示，北美線比預期還旺，6月底新開航的華盛頓特區航線業績開紅盤，7、8月訂位都有85%以上的水準；歐洲線價量齊揚，高艙等超吸睛，平均航班載客率拉近滿班；日韓、東南亞及兩岸航線也受惠端午連假及暑假效應，平均訂位載客率9成。

因應旺季需求，長榮航空7月起增飛桃園－釜山航線至每周12班，神戶航線提升至每周10班，暑假期間布里斯本航線也增至每周4班，持續強化航網競爭力。

積極布局長程航線的星宇航空，也將迎來重要里程碑。隨著機隊持續擴充，公司除增加既有航線班次外，8月1日將正式開航台北－布拉格航線，成為首條歐洲航線，每周飛航3班；10月1日再開航台北－峇里島航線，每周5班，持續擴大歐洲及亞洲航網版圖，搶攻暑假及下半年旅遊商機。

台灣虎航下半年將持續深化航網布局，9月將新開高雄－石垣島及高雄－小松兩條日本航線，屆時高雄出發日本航點將增加至11條，持續擴大南台灣市場版圖；此外，也正式推出全新機上娛樂系統「虎萊塢 tiger.mov」，提升旅客搭乘體驗。

虎航 長榮航 華航

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