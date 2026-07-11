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外資按讚台塑集團！下半年「油價關鍵」續開外掛 目標價一次看

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
六輕（第六套輕油裂解廠）是台塑集團在雲林縣麥寮鄉設立的填海造陸大型石化園區，1998年開始營運。記者黃仲裕／攝影
六輕（第六套輕油裂解廠）是台塑集團在雲林縣麥寮鄉設立的填海造陸大型石化園區，1998年開始營運。記者黃仲裕／攝影

台塑集團第2季淨利創下近五年新高。摩根大通（小摩）證券指出，展望第3季，由於預期油價下跌，集團淨利雖將有所回落，但得益於交叉持股及化學品利差逐漸復甦，預期台塑集團未來幾年仍將維持「正向展望」的成長趨勢。

小摩在最新釋出的「台塑集團」個股報告中指出，展望下半年，預期南亞電子（8046）材料部門將繼續全速前進。動力來自：大宗商品級產品價格加速上漲、T-glass（低介電玻璃纖維）產能提升、及持續進行中的M10（新產品規格）認證。

台塑化（6505）方面，小摩雖然預期隨著區域GRM（亞洲現貨總煉油利差）／烯烴利差回歸正常，獲利將會出現季度回落，但這已在市場預期之中。在持續的地緣政治不確定性和俄羅斯產能停工的背景下，小摩認為下半年獲利仍有上修空間。

台塑部分，在歷經了營業利益創近年新高、美國投資（ECC）迎來轉折後，小摩鑑於原料滯後效應屬於一次性性質，預期大部分的營業利益增長將在第3季消退，但在每桶70-80美元的油價環境下，美國ECC的利差仍將保持強勁。

至於台化（1326）方面，小摩指出，由於台化第2季營業利益季減超過30%已在市場預料之中，展望第3季，隨著上游供應恢復正常、以及芳香烴利差保持強勁，預期台化第3季的營業利益將會迎來復甦。

由於整體台塑集團後市看好，小摩給予台塑（1303）「優於大盤」評級、目標價60元；南亞「優於大盤」評級、目標價200元；台化「優於大盤」評級、目標價60元；台塑化「優於大盤」評級、目標價65元。

台塑 台塑集團 小摩

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