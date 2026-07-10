裕慶營收／上半年21.11億元創同期新高 下半年營運蓄勢待發

裕慶-KY（6957）公布6月合併營收4.22億元，月增35.2%、年增33.5%，回到年月雙增走勢；累計第2季合併營收11.03億元、年增35.4%，並創歷年同期次高；上半年合併營收21.11億元、年增32.1%，創歷年同期新高。

裕慶表示，受惠Home Depot、Target及Lowe’s等大型零售通路展示架訂單出貨動能提升，加上Lowe’s智能灑水系統展示架安裝服務亦於第2季密集認列，進一步墊高第2季整體商用展示架的ODM/OEM業務營收年增49.4%，占整體營收比重較去年同期76.62%攀升至84.54%水準。

裕慶進一步指出，為擴大商用展示架業務競爭力與業務動能，今年積極打造多元成長布局，包括深化「設計+製造+安裝服務」整合模式綜效，第2季商用展示架安裝服務收入，占其業務比重已達17.75%。

其次，第2季亦正式啟動家用門鎖事業群，未來隨著產品線逐步完善、客戶導入進度推進及訂單規模放大，家用門鎖事業有機會成為集團拓展零售通路產品組合的新動能。

第三，裕慶也積極推進智能數位展示架新品開發，並已取得良好進展，可望加速開啟智慧零售相關新產品線的成長空間。

展望2026年下半年，裕慶持審慎樂觀看法。隨著商用展示架業務新客戶拓展進度推進、多項新專案陸續進入量產出貨階段，以目前掌握客戶訂單需求來看，下半年商用展示架業務動能可望明顯放大。

另一方面，裕慶也將於今年下半年發展板金加工事業群，延伸既有金屬加工能力與製程優勢，擴大產品應用範圍與接單來源，並與現有商用展示架、家用門鎖等核心業務形成營運綜效，有助於為集團未來營運增添更多元且具發展潛力的成長動能。