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寶成營收／第2季629.98億元年增0.4%下半年進入傳統旺季有望逐季增溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全球製鞋龍頭寶成工業。 聯合報系資料照
全球製鞋龍頭寶成工業。 聯合報系資料照

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）10日公布6月自結合併營收189.52億元，月減12.6%、年減3.3%，為近16個月以來低點；第2季合併營收為629.98億元，較去年同期微增0.4%；累計上半年合併營收為1,260.9億元，則較去年同期減少2.9%。

法人指出，儘管世足賽開踢帶動運動熱潮，不過，受到國際政經情勢複雜、中東戰事導致油價波動及通膨壓力，品牌客戶為了降低庫存風險，對於訂單普遍採取審慎態度，訂單周期縮短，導致寶成製鞋業動能有所放緩。

寶成重要子公司裕元工業6月自結營收5.94億美元（折合約新台幣188.78億元）、年減9.7%，其中製鞋業務當月營收年減11.8%；累計上半年自結營收為39.72億元、年減2.2%，其中製鞋業務累計營收年減4.7%。

而由裕元工業零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，6月自結營收為人民幣10.80億元、年減8.6%；累計上半年自結營收為人民幣89.65億元、年減2.1%，顯示主要營運地區中國大陸的消費需求仍趨審慎。

展望下半年，由於第2季已回到成長軌道，隨著第3季、第4季進入產業傳統旺季，加上美加墨世足賽等大型運動賽事帶動的拉貨潮，尤其Nike與Adidas都把握今年世足的機會，爭搶美國足球商機，法人預期，寶成的營運有望逐季增溫。

另在零售業務方面，寶成目前持續透過精實門市管理與強化線上通路整合，獲利能力已有改善，也有助於平滑製鞋本業的波動。法人說，品牌客戶下半年的拉貨力度，將是重要觀察指標。

寶成 營收 中東

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