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慶豐富營收／6月創近20個月新高 線上電商領域營收締造歷史新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富實業（9935）10日公布6月合併營收4.94億元，月增11.2%、年增17%，創近20個月新高，主要受惠線上電商客戶加大促銷活動與行銷資源投入，帶動平台流量與備貨需求同步提升。

同時，慶豐富持續擴充線上窗簾銷售品項、優化產品組合，並完善免打孔窗簾等高需求產品線，推升6月線上電商通路營收刷新單月歷史新高，進一步放大整體營運動能。

慶豐富第2季合併營收13.5億元，季增11.9%、年增14.4%，創近四年同期新高；累計上半年合併營收達25.6億元，較去年同期成長7.9%，亦創近三年同期新高。

慶豐富指出，今年上半年，窗簾事業旗下線上電商通路與專業市場客戶合計營收已正式超越大型實體零售通路，不僅反映北美終端通路結構改變趨勢，也顯示集團近年深化全渠道通路客戶拓展策略的良好成效。

慶豐富表示，儘管美國高利率與通膨環境仍對部分居家消費支出帶來影響，但窗簾市場整體需求仍具一定支撐，主要呈現消費動能在不同價格區間與銷售通路間重新分布的現象，其中，電商滲透率持續提升，專業安裝市場亦維持穩健成長。

另一方面，隨著低價跨境直送商品的價格優勢逐步縮減，市場競爭重心正重新回歸產品品質、供應鏈管理效率、快速交貨能力及客戶服務水準等核心要素。

慶豐富憑藉多年深耕北美市場所建立的大型零售、電商平台及專業市場全渠道布局，並結合在地物流調度、多SKU管理及客製化服務能力，積極掌握市場結構調整所帶來的新一波契機。

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