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寶成6月營收年減3% 盯客戶拉貨力道
全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（10）日公布6月自結合併營收189.52億元，月減12.6%、年減3.3%，為近16個月以來低點；第2季合併營收為629.98億元，較去年同期微增0.4%；累計上半年合併營收為1,260.90億元，則較去年同期減少2.9%。
法人指出，儘管世足賽開踢帶動運動熱潮，不過，受到國際政經情勢複雜、中東戰事導致油價波動及通膨壓力，品牌客戶為了降低庫存風險，對於訂單普遍採取審慎態度，訂單周期縮短，導致寶成製鞋業動能有所放緩。
法人說，品牌客戶下半年的拉貨力度，將是重要觀察指標。
寶成重要子公司裕元工業6月自結營收5.94億美元（折合約新台幣188.78億元）、年減9.7%，其中製鞋業務當月營收年減11.8%；累計上半年自結營收為39.72億元、年減2.2%。
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