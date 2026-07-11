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裕慶6月營收年增33%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

裕慶-KY（6957）公布6月合併營收4.22億元，月增35.2%、年增33.5%，回到年月雙增走勢；累計第2季合併營收11.03億元、年增35.4%，並創歷年同期次高；上半年合併營收21.11億元、年增32.1%，創歷年同期新高。

裕慶表示，受惠Home Depot、Target及Lowe's等大型零售通路展示架訂單出貨動能提升，加上Lowe's智能灑水系統展示架安裝服務亦於第2季密集認列，進一步墊高第2季整體商用展示架的ODM／OEM業務營收年增49.4%，占整體營收比重較去年同期76.62%攀升至84.54%水準。

裕慶進一步指出，為擴大商用展示架業務競爭力與業務動能，今年積極打造多元成長布局，包括深化「設計+製造+安裝服務」整合模式綜效，第2季商用展示架安裝服務收入，占其業務比重已達17.75%。

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