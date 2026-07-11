裕慶6月營收年增33%

巴威颱風迫使台北市停班停課，台股也跟著休市，引發網友批評。討論主要集中在2026年台灣金融系統仍無法遠端運作的問題，有人認為改革缺乏誘因，且現行制度落後。網友質疑如此重要的問題卻未被重視。

2026-07-11 00:44