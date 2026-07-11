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鋼筋價格 下周弱勢盤整

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豐興（2015）等鋼筋廠本周鋼筋牌價降價200元後，近一周來並未明顯提振買氣，在國際廢鋼行情變化不大下，市場預期各鋼廠下周新盤價將處於弱勢盤整態勢，等待盤商等下游進場布局庫存。

據了解，以豐興為首的國內鋼筋廠盤價自5月底高點回落，6月呈現平低交錯的走勢，上周雖然再度止跌轉平，但受到國際原料續弱，以及即將進入傳統淡季等因素，6日再次開出跌盤。

以豐興來看，鋼筋盤價和廢鋼收購價降價每公噸200元，盤價調整後，鋼筋盤價每公噸1.79萬元，廢鋼收購價降至每公噸9,400元，型鋼基價則持平於每公噸2.5萬元。

業內人士指出，觀察近一周來，各地市場成交情況零星，中部方面約有4,000至5,000公噸新單進帳，南部方面約有2,000至3,000噸訂單落袋，全台盤商仍籠罩著濃厚觀望氛圍。交易價格在每公噸1.68萬元至1.71萬元區間。

而上游原料方面，國際廢鋼及小鋼胚大致處於盤整格局，以主力的美國貨櫃廢鋼為例，達每公噸330美元至335美元區間，其次，日本大船廢鋼報價在365美元以上，變化不大，大陸小鋼胚仍維持在每公噸475至480美元（到岸價）之間。整體而言，下周新盤傾向以平低盤定調。

豐興

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