快訊

巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼8月估開平低盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中鋼將於下周開出8月盤價。中鋼／提供
中鋼將於下周開出8月盤價。中鋼／提供

中鋼（2002）將於下周開出8月盤價，由於越南河靜、和發兩鋼廠均開跌盤，加上主力鋼品進口貨報價續跌，以及鐵礦砂行情疲軟，減弱上游原料成本支撐下，市場預期中鋼新盤以平低盤定調機會大，甚至不排除開跌盤的可能性。

據了解，在全球經濟成長動能放緩、終端需求偏弱的背景下，中鋼的月盤產品在連漲七個月後打住，7月盤價呈現止漲轉平低盤格局；其中，熱軋、冷軋和鋼板調降每公噸300元，鍍鋅等其他鋼品則持平。

中鋼主力底材冷熱軋盤價變化
中鋼主力底材冷熱軋盤價變化

市場人士指出，觀察亞洲鋼市近期變化，需求明顯更趨保守態勢，首先是越南兩大鋼廠和發與河靜8月交期的熱軋盤價不約而同降價，調降每公噸33至36美元。

接續，歐盟鋼鐵配額新制於7月1日上路，東南亞包括越南、印度及印尼配額遭到大幅縮減，讓東南亞熱軋等鋼品正開始四處流竄，並牽引中國大陸、南韓等出口報價，令市場高度關注。

目前市場傳出印尼熱軋出口報價跌破每公噸530美元的消息，其他鋼品如酸洗與鍍鋅等同步續跌，亞洲鋼市下跌壓力正快速傳導至台灣市場。

在上游原料鐵礦砂方面，面對中國需求前景轉弱和供給持續放量的雙重壓力，新加坡近月鐵礦石價格跌破每公噸100美元後，近日來，主力合約價格處於每公噸97至98美元區間，令原料成本支撐力道大減，使得中鋼8月新盤降價壓力正進一步加重。

業者並認為，短期來看，亞洲地區雨季來臨，工程施工進度放緩，鋼材成交量持續下滑，加上各地低價進口料及終端需求疲弱影響，使得整體下游加工廠普遍採低庫存策略，不願追價採購，將影響上下游鋼廠接單。

值得注意的是，歐盟鋼鐵保護政策全面升級，配額縮減、熔煉與澆鑄規範及CBAM三箭齊發，將迫使全球鋼材重新尋找出海口；原本流向歐洲的龐大鋼材供給恐大量轉向其他市場，台灣鋼廠未來除面臨出口競爭加劇外，也將承受低價進口料持續壓境的雙重挑戰。

中鋼 越南 東南亞

延伸閱讀

中鋼營收／6月年增9.6% 下半年聚焦AI、公共工程等需求 力拚拉尾盤

精剛營收／6月年減3% 短線整理 長線有潛力

出口連32紅 創最強6月…四大因素催動續航力

韓、台股市 內資力挺 不懼外資賣超

相關新聞

台北放假台股被迫跟著關門？網轟：2026年金融系統還無法遠端運作太落後

巴威颱風迫使台北市停班停課，台股也跟著休市，引發網友批評。討論主要集中在2026年台灣金融系統仍無法遠端運作的問題，有人認為改革缺乏誘因，且現行制度落後。網友質疑如此重要的問題卻未被重視。

颱風假沒開盤少賺好可惜？長期持有者免驚：不會因此少賺或多賺

颱風假期間不開市對長期投資者影響有限，市場漲跌將在下周一反映。然而，即時交易者如當沖族將受到影響，正二持有者的績效也可能因少一天交易而略有改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。