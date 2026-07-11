中鋼（2002）將於下周開出8月盤價，由於越南河靜、和發兩鋼廠均開跌盤，加上主力鋼品進口貨報價續跌，以及鐵礦砂行情疲軟，減弱上游原料成本支撐下，市場預期中鋼新盤以平低盤定調機會大，甚至不排除開跌盤的可能性。

據了解，在全球經濟成長動能放緩、終端需求偏弱的背景下，中鋼的月盤產品在連漲七個月後打住，7月盤價呈現止漲轉平低盤格局；其中，熱軋、冷軋和鋼板調降每公噸300元，鍍鋅等其他鋼品則持平。

中鋼主力底材冷熱軋盤價變化

市場人士指出，觀察亞洲鋼市近期變化，需求明顯更趨保守態勢，首先是越南兩大鋼廠和發與河靜8月交期的熱軋盤價不約而同降價，調降每公噸33至36美元。

接續，歐盟鋼鐵配額新制於7月1日上路，東南亞包括越南、印度及印尼配額遭到大幅縮減，讓東南亞熱軋等鋼品正開始四處流竄，並牽引中國大陸、南韓等出口報價，令市場高度關注。

目前市場傳出印尼熱軋出口報價跌破每公噸530美元的消息，其他鋼品如酸洗與鍍鋅等同步續跌，亞洲鋼市下跌壓力正快速傳導至台灣市場。

在上游原料鐵礦砂方面，面對中國需求前景轉弱和供給持續放量的雙重壓力，新加坡近月鐵礦石價格跌破每公噸100美元後，近日來，主力合約價格處於每公噸97至98美元區間，令原料成本支撐力道大減，使得中鋼8月新盤降價壓力正進一步加重。

業者並認為，短期來看，亞洲地區雨季來臨，工程施工進度放緩，鋼材成交量持續下滑，加上各地低價進口料及終端需求疲弱影響，使得整體下游加工廠普遍採低庫存策略，不願追價採購，將影響上下游鋼廠接單。

值得注意的是，歐盟鋼鐵保護政策全面升級，配額縮減、熔煉與澆鑄規範及CBAM三箭齊發，將迫使全球鋼材重新尋找出海口；原本流向歐洲的龐大鋼材供給恐大量轉向其他市場，台灣鋼廠未來除面臨出口競爭加劇外，也將承受低價進口料持續壓境的雙重挑戰。