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王品6月營收年增16% 八方雲集年增10%
王品（2727）、八方雲集兩餐飲股昨（10）日雙雙公布6月合併營收，王品合併營收20.5億元，年增16.59%，創同期新高。八方雲集合併營收為7.72億元，年成長10.85%，為同期新高。
王品6月台灣營收16.5億元，年增14.61%，累計今年上半年營收為103.7億元，年增9.84%。大陸營收達4億元，年增25.46%，上半年營收24.5億元，年增22.68%。王品集團今年上半年合併營收128.2億元，年增12.08%。第2季自結合併營收63.37億元，年增14.9%。
八方雲集上半年合併營收達45.96億元，較去年同期成長7.26%，不僅是歷年最強的上半年表現，更一舉超越去年下半年的45.06億元，為同期新高。
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