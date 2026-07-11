快訊

巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

聽新聞
0:00 / 0:00

王品6月營收年增16% 八方雲集年增10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

王品（2727）、八方雲集兩餐飲股昨（10）日雙雙公布6月合併營收，王品合併營收20.5億元，年增16.59%，創同期新高。八方雲集合併營收為7.72億元，年成長10.85%，為同期新高。

王品6月台灣營收16.5億元，年增14.61%，累計今年上半年營收為103.7億元，年增9.84%。大陸營收達4億元，年增25.46%，上半年營收24.5億元，年增22.68%。王品集團今年上半年合併營收128.2億元，年增12.08%。第2季自結合併營收63.37億元，年增14.9%。

八方雲集上半年合併營收達45.96億元，較去年同期成長7.26%，不僅是歷年最強的上半年表現，更一舉超越去年下半年的45.06億元，為同期新高。

八方雲集 王品 營收

延伸閱讀

王品營收／6月20.5億元、年增16.59% 上半年營收年增12.08%

八方雲集營收／6月7.72億元、年增10.85% 第2季創下單季歷史新高

永道6月合併營收月增34% 海外傳捷報

日月光營收月增4% 最旺6月

相關新聞

台北放假台股被迫跟著關門？網轟：2026年金融系統還無法遠端運作太落後

巴威颱風迫使台北市停班停課，台股也跟著休市，引發網友批評。討論主要集中在2026年台灣金融系統仍無法遠端運作的問題，有人認為改革缺乏誘因，且現行制度落後。網友質疑如此重要的問題卻未被重視。

颱風假沒開盤少賺好可惜？長期持有者免驚：不會因此少賺或多賺

颱風假期間不開市對長期投資者影響有限，市場漲跌將在下周一反映。然而，即時交易者如當沖族將受到影響，正二持有者的績效也可能因少一天交易而略有改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。