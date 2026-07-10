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台泥營收／6月133.8億元月增6.11%、年增32.4% 上半年年增1.5%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥台北廠。圖／台泥提供
台泥台北廠。圖／台泥提供

台泥（1101）10日公布6月合併營收133.8億元，較5月增加6.11%，較去年同期成長32.4%；累計今年1至6月合併營收714.7億元，較去年同期增加10.86億元，年增1.54%。

台泥近期水泥事業表現方面，土耳其OYAK Cimento第2季受惠於市場需求回溫，銷售量及售價同步提升；葡萄牙Cimpor則因當地水泥售價上漲，帶動營收成長。土耳其及葡萄牙水泥事業今年1至6月累計營收314.9億元，較去年同期增加31.95億元，持續挹注整體營運表現。

中國大陸地區水泥市場需求仍偏弱，價格延續低檔，營收較去年同期下滑；台灣市場則受房貸緊縮政策影響，水泥及預拌混凝土銷量略受影響，惟產品售價維持穩定。

能源事業方面，和平電力因機組運轉天數增加，1至6月累計營收69.6億元，較去年同期成長65.39%，持續挹注整體營收表現。

台泥 營收 葡萄牙

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