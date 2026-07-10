台泥營收／6月133.8億元月增6.11%、年增32.4% 上半年年增1.5%

八方雲集（2753）10日公告2026年6月合併營收為7.72億元，年成長10.85%，創下歷史同期新高；累計上半年合併營收達45.96億元，較去年同期成長7.26%，不僅是歷年最強的上半年表現，更一舉超越去年下半年的45.06億元，改寫集團歷史最高半年度營收紀錄。

2026-07-10 17:24