快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…屏東也宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

八方雲集營收／6月7.72億元、年增10.85% 第2季創下單季歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集表示，營收持續攀高的關鍵動能來自展店效益的持續發酵。聯合報系資料照
八方雲集表示，營收持續攀高的關鍵動能來自展店效益的持續發酵。聯合報系資料照

八方雲集（2753）10日公告2026年6月合併營收為7.72億元，年成長10.85%，創下歷史同期新高；累計上半年合併營收達45.96億元，較去年同期成長7.26%，不僅是歷年最強的上半年表現，更一舉超越去年下半年的45.06億元，改寫集團歷史最高半年度營收紀錄。

其中第2季單季營收達23.33億元，創歷史最高單季營收，值得注意的是，第2季與上半年向來是餐飲業傳統淡季，本次卻雙雙刷新歷史紀錄，顯示集團營運動能已突破淡旺季的循環格局。

八方雲集表示，營收持續攀高的關鍵動能來自展店效益的持續發酵。截至2026年6月底，集團全球總店數達1,403家，較去年同期的1,371家淨增32家，其中台灣1,315家、香港72家、美國16家；台灣市場兩大主力品牌表現穩健，八方雲集品牌達1,049家，較去年同期的1,030家淨增19家，梁社漢排骨達257家，較去年同期的236家淨增21家，兩大品牌合計淨增40家，在「汰弱留強」的展店策略下，門市量體規模與單店效益同步提升，直接挹注整體營收表現。美國市場方面，門市數已從去年同期的11家成長至16家。

展望下半年，八方雲集指出，第3季集團已規劃新品上市計畫，搭配展店時程陸續落實，全力延續上半年的成長態勢，台灣市場將持續落實汰弱留強展店策略，以門市獲利品質為優先，確保整體門市網絡維持健康獲利結構；美國市場則採加州、德州、亞利桑那州三軌並進，目前已開設16家門市，預計全年總店數將超過20家，其中德州已有3家門市完成簽約、亞利桑那也有2家門市完成簽約程序，這些門市布局將為更多海外市場的快速複製奠定基礎。集團主打民生餐食的剛性需求特性，在總體經濟不確定因素仍存的環境下，具備高度市場韌性，全年營運將朝穩健正向成長的目標邁進。

營收 八方雲集

延伸閱讀

揚秦營收／6月年增18%創單月歷史次高 第2季創單季歷史新高

漢來美食營收／島語發威！6月5.74億元、年增23% 第2季創同期新高

華航營收／三冠王 6月217.61億元、第2季及上半年同創歷史新高

開展營收／6月2.14億元、年增21.85% 第3季一口氣開四家店

相關新聞

八方雲集營收／6月7.72億元、年增10.85% 第2季創下單季歷史新高

八方雲集（2753）10日公告2026年6月合併營收為7.72億元，年成長10.85%，創下歷史同期新高；累計上半年合併營收達45.96億元，較去年同期成長7.26%，不僅是歷年最強的上半年表現，更一舉超越去年下半年的45.06億元，改寫集團歷史最高半年度營收紀錄。

台泥營收／6月133.8億元月增6.11%、年增32.4% 上半年年增1.5%

台泥（1101）10日公布6月合併營收133.8億元，較5月增加6.11%，較去年同期成長32.4%；累計今年1至6月合併營收714.7億元，較去年同期增加10.86億元，年增1.54%。

王品營收／6月20.5億元、年增16.59% 上半年營收年增12.08%

王品（2727）10日公告6月自結營收，兩岸合併營收20.5億元，年增16.59%，創同期新高。台灣營收16.5億元，年增14.61%，累計前6月營收為103.7億元，年增9.84%。大陸營收達4億元，年增25.46%，累計前6月營收24.5億元，年增22.68%。王品集團今年上半年合併營收128.2億元，年增12.08%。第2季自結合併營收63.37億元，年增14.9%。

颱風影響中鋼股東會紀念品台北停發 截止日延至13日

受颱風巴威影響，台北市今天停班停課。中鋼表示，台北今天停止提供股東會紀念品發放服務，發放截止時間順延至7月13日；高雄據...

華航營收／三冠王 6月217.61億元、第2季及上半年同創歷史新高

華航（2610）集團6月份合併營業收入為217.61億元，較去年同期增幅 28.82%，持續創下歷年單月新高；其中，客運收入 118.19 億元，較去年同期成長14.84%，貨運收入 80.85 億元，較去年同期成長 51.60%。2026 年第2季合併營收 638.45 億元 ，上半年合併營收 1,208.03 億元，同樣刷新歷年新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。