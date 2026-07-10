八方雲集營收／6月7.72億元、年增10.85% 第2季創下單季歷史新高

八方雲集（2753）10日公告2026年6月合併營收為7.72億元，年成長10.85%，創下歷史同期新高；累計上半年合併營收達45.96億元，較去年同期成長7.26%，不僅是歷年最強的上半年表現，更一舉超越去年下半年的45.06億元，改寫集團歷史最高半年度營收紀錄。

其中第2季單季營收達23.33億元，創歷史最高單季營收，值得注意的是，第2季與上半年向來是餐飲業傳統淡季，本次卻雙雙刷新歷史紀錄，顯示集團營運動能已突破淡旺季的循環格局。

八方雲集表示，營收持續攀高的關鍵動能來自展店效益的持續發酵。截至2026年6月底，集團全球總店數達1,403家，較去年同期的1,371家淨增32家，其中台灣1,315家、香港72家、美國16家；台灣市場兩大主力品牌表現穩健，八方雲集品牌達1,049家，較去年同期的1,030家淨增19家，梁社漢排骨達257家，較去年同期的236家淨增21家，兩大品牌合計淨增40家，在「汰弱留強」的展店策略下，門市量體規模與單店效益同步提升，直接挹注整體營收表現。美國市場方面，門市數已從去年同期的11家成長至16家。

展望下半年，八方雲集指出，第3季集團已規劃新品上市計畫，搭配展店時程陸續落實，全力延續上半年的成長態勢，台灣市場將持續落實汰弱留強展店策略，以門市獲利品質為優先，確保整體門市網絡維持健康獲利結構；美國市場則採加州、德州、亞利桑那州三軌並進，目前已開設16家門市，預計全年總店數將超過20家，其中德州已有3家門市完成簽約、亞利桑那也有2家門市完成簽約程序，這些門市布局將為更多海外市場的快速複製奠定基礎。集團主打民生餐食的剛性需求特性，在總體經濟不確定因素仍存的環境下，具備高度市場韌性，全年營運將朝穩健正向成長的目標邁進。