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東哥遊艇營收／上半年合併營收達25.8億元 維持穩健營運動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告6月合併營收約6.9億元，累計今年前六月合併營收約25.8億元，較去年同期減少1.4%，該公司指出，因旗下產品單價高，單月營收易受船型組合及交付時程影響而有所波動，此屬豪華遊艇產業正常營運特性。

東哥並指出，今年以來，全球地緣政治局勢持續緊張，影響國際航運調度，部分散裝貨輪船期延後，進而使部分遊艇交付及營收認列時程遞延。惟公司生產作業仍依既定計畫穩定推進，各項製造排程未受重大影響。

面對全球經濟及市場環境仍存在不確定性，本公司將持續密切關注國際經貿情勢及市場需求變化，靈活調整營運策略，強化供應鏈管理及營運韌性。同時，東哥亦將持續投入產品創新、提升製造效率及完善全球售後服務，以鞏固品牌競爭優勢，並持續深化高端豪華遊艇市場布局，推動企業長期穩健成長。

營收 東哥 遊艇

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