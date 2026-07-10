快訊

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

台北也入列了！巴威明影響最劇烈 風雨預測19縣市颱風假達標

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

平和環保營收／6月4,923萬元、月減0.56% 看好下半年優於上半年

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

平和環保（6771）於10日公告6月合併營收4,923萬元，月減0.56%，年減13.15%；第2季營收1.46億元，季增11.20％，年減9.31%；累計上半年營收2.78億元，年減14.45％。

平和環保指出，去年因美國新關稅實施前的拉貨效應，上半年基期墊高，上半年營收呈現年減。今年以來景氣平穩，營收自底部穩定回升，在景氣波動不大的前提下，預期下半年營收將優於上半年。

平和環保表示，環保法規加嚴以及企業重視ESG，有利公司拓展客戶，近年在金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療之外，新增皮革、化妝品等產業，近期更朝半導體上下游等廢水處理推廣，藉以優化產品組合，強化未來營運成長動能。

平和環保強調，公司也持續拓展回收再利用業務，除已量產再生混凝劑、再生氯化銨之外，亦跨出廢水處理領域，轉投資半導體廢硫酸再製綠建材原料，目前設備最後調校中，並已準備相關文件申請，預計第4季可順利試量產，搶占循環經濟商機。未來也將持續審慎評估開發或合作回收再利用項目，擴大循環經濟版圖。

延伸閱讀

信立營收／上半年5.15億元 年增2.39％

台塑四寶上半年大賺千億…總額1,084億元 南亞EPS居冠

和椿營收／6月2.7億元、年增30.5％ 單月、單季、累季三創新高

伸興營收／第2季22.92億、季增19% 穩步推進雙軌轉型

相關新聞

颱風影響中鋼股東會紀念品台北停發 截止日延至13日

受颱風巴威影響，台北市今天停班停課。中鋼表示，台北今天停止提供股東會紀念品發放服務，發放截止時間順延至7月13日；高雄據...

華航營收／三冠王 6月217.61億元、第2季及上半年同創歷史新高

華航（2610）集團6月份合併營業收入為217.61億元，較去年同期增幅 28.82%，持續創下歷年單月新高；其中，客運收入 118.19 億元，較去年同期成長14.84%，貨運收入 80.85 億元，較去年同期成長 51.60%。2026 年第2季合併營收 638.45 億元 ，上半年合併營收 1,208.03 億元，同樣刷新歷年新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。