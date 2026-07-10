平和環保營收／6月4,923萬元、月減0.56% 看好下半年優於上半年

平和環保（6771）於10日公告6月合併營收4,923萬元，月減0.56%，年減13.15%；第2季營收1.46億元，季增11.20％，年減9.31%；累計上半年營收2.78億元，年減14.45％。

平和環保指出，去年因美國新關稅實施前的拉貨效應，上半年基期墊高，上半年營收呈現年減。今年以來景氣平穩，營收自底部穩定回升，在景氣波動不大的前提下，預期下半年營收將優於上半年。

平和環保表示，環保法規加嚴以及企業重視ESG，有利公司拓展客戶，近年在金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療之外，新增皮革、化妝品等產業，近期更朝半導體上下游等廢水處理推廣，藉以優化產品組合，強化未來營運成長動能。

平和環保強調，公司也持續拓展回收再利用業務，除已量產再生混凝劑、再生氯化銨之外，亦跨出廢水處理領域，轉投資半導體廢硫酸再製綠建材原料，目前設備最後調校中，並已準備相關文件申請，預計第4季可順利試量產，搶占循環經濟商機。未來也將持續審慎評估開發或合作回收再利用項目，擴大循環經濟版圖。