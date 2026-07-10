永裕營收／6月1.81億元、年增8.54% 產品組合優化有望助益獲利

永裕（1323）於10日公告6月合併營收1.81億元，年增8.54%、月增0.03%；上半年累計營收10.81億元，年增3.39%。

永裕表示，目前仍受中國經濟下滑，影響消費需求，客戶下單保守，一併延遲推出新產品開發案。而因應中東戰事影響塑膠原料價格上漲暨原料供應之穩定，永裕積極發揮專精於塑膠原料色母結合生產設備的高彈性生產技術，研發採取多方料源與替代料以滿足客戶品質、交期之需求並力求降低原料成本，以提升獲利。

此外，為因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、提高毛利產品營收佔比、優化獲利結構，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等，以加速擺脫營運遭逢的逆風，走出營運谷底，朝向穩定獲利邁進。