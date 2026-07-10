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華航營收／三冠王 6月217.61億元、第2季及上半年同創歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

華航（2610）集團6月份合併營業收入為217.61億元，較去年同期增幅 28.82%，持續創下歷年單月新高；其中，客運收入 118.19 億元，較去年同期成長14.84%，貨運收入 80.85 億元，較去年同期成長 51.60%。2026 年第2季合併營收 638.45 億元 ，上半年合併營收 1,208.03 億元，同樣刷新歷年新高。

6 月客運在端午連假及暑期旅遊旺季將至帶動下需求暢旺，歐美如洛杉磯、舊金山、西雅圖、倫敦、羅馬、布拉格等平均載客率皆達 8 成 5 以上；整體上半年以雪梨、布里斯本、東京、福岡、熊本等航點最受旅客喜愛。

展望第3季，訂位情況穩健成長，客運表現持續增溫；7月24日起桃園-釜山增至每週21班，滿足旅客多元彈性的飛行選擇。華航官網即日起至7月22日，推出「2026華航夏季線上旅展」精選航線優惠價，涵蓋香港、吉隆坡、高松、西雅圖、雪梨及布拉格等熱門航點。

貨運方面，6 月適逢第2季季底，航空貨運市場需求維持熱絡，除Al伺服器、半導體設備等高科技固有貨源外，季節性水果及高價臨時貨源亦挹注營收，使得整體貨運表現持穩。

展望第3季，隨著AI、半導體及資通訊相關產品運送需求持續，預期亞洲主要出口市場表現維持穩健。本公司密切關注市場動態，充分利用客貨機運能，積極爭攬臨時高價包艙及包機需求，在國際油價逐步回落，有望進一步提升利潤空間。

華航致力企業永續治理，積極推動ESG作為，2018年起迄今八度入選「臺灣永續指數」成分股，彰顯華航在永續發展領域的耕耘，擁有卓越且穩定的表現。

華航 營收 雪梨

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