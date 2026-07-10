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颱風影響中鋼股東會紀念品台北停發 截止日延至13日

中央社／ 台北10日電
中鋼表示，台北今天停止提供股東會紀念品發放服務。中鋼公司／提供
中鋼表示，台北今天停止提供股東會紀念品發放服務。中鋼公司／提供

受颱風巴威影響，台北市今天停班停課。中鋼表示，台北今天停止提供股東會紀念品發放服務，發放截止時間順延至7月13日；高雄據點今天維持正常發放，截止日同步延至7月13日。

中鋼發出新聞稿指出，原訂採電子投票且持股未滿1000股股東的股東會紀念品，發放期間為7月8日至10日。因受巴威颱風影響，台北市政府宣布今天停止上班上課，台北據點今天停止提供紀念品發放服務，發放截止時間順延至7月13日。

另外，高雄市今天正常上班上課，因此維持股東會紀念品發放服務，但發放截止時間將與台北同步順延至7月13日，順延期間如遇例假日則不提供發放服務。

中鋼指出，採電子投票且持股未滿1000股的股東，可依原規定攜帶相關證明文件至凱基證券股務代理部台北或高雄據點領取紀念品，紀念品不提供郵寄服務。

中鋼今年股東會紀念品為統一超商新台幣50元商品卡。

中鋼 巴威颱風 股東會紀念品

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