世界健身營收／6月9.84億元、年增8.8% 創單月歷史次高

健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）9日公布6月合併營收9.84億元，雖較上月微幅減少1.1%，但較去年同期增加8.8%，創單月營收歷史次高；累計上半年合併營收57.63億元、年增9.1%，續創歷年同期新高。

相較於5月份，世界健身會員收入小幅成長，教練課程收入則是小幅衰退。而上半年合併營收續創同期新高，包括會員收入、教練收入的顯著提升，是公司今年成長的雙引擎。

在營運擴展方面，世界健身將於本季在台灣新增5家分點，分別位於台北士林、矽科、內湖星雲，以及苗栗中正、台南中華東等，並同步啟動5個預售計畫，其中包括進軍泰國市場的首家據點，預計第3季啟動。

同時，公司將持續創新並引領市場，導入皮拉提斯（Reformer Pilates）課程、HYROX訓練設施，以及結合體適能檢測與醫學檢查的數位長壽平台。上述舉措預期將帶動同店營收成長及新據點擴張，為公司下半年的營運成長帶來嶄新的動能。

世界健身稍早與光璨健康管理、以及策略夥伴光田醫院簽約策略聯盟，推出「健康管理平台」。透過血液檢查和體適能檢測結果，將數據綜合分析評估，生成會員專屬健康管理報告，進行改善和營養管理，用科學方法結合健身專業幫助會員「逆齡」。

世界健身表示，三方共同開發的健康管理平台，已進入測試和上線穩定度評核階段，預計今年第3季會以台中作為示範特區，陸續推廣至全台。世界健身看好未來在台灣健康市場，將引起逆齡長壽話題和運動保養風潮。