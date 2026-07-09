伸興營收／第2季22.92億、季增19% 穩步推進雙軌轉型

伸興工業（1558）9日公布6月合併營收7.78億元，月減4.3%、年增7.5%；第2季合併營收22.92億元、季增19%；累計上半年合併營收42.18億元，較去年同期略減0.1%。

伸興表示，儘管6月部分訂單出貨排程因船期及訂艙因素而遞延至下月，但從第2季本業營運延續第1季回升趨勢來看，受惠於歐美大型通路客戶拉貨需求穩健，以及中國大陸市場消費動能逐步回溫，整體家用縫紉機的接單與出貨節奏持續增溫。

本業縫紉機第2季營收仍展現季增19%、年增5.1%；與此同時，精密零組件事業出貨也維持暢旺下，集團仍穩健推進雙軌營運轉型的成長。

伸興進一步指出，公司持續深化企業治理與永續經營布局，不僅本業與精密零組件事業表現穩健，在實踐企業永續與公司治理上更傳出捷報。

伸興於台灣證券交易所最新公布的2025年度公司治理評鑑中，憑藉著全面性的ESG優化與資訊安全韌性提升，成績大幅躍進，由原先的「21％至35％」級距，晉升至「6％至20％」的前段班行列，展現公司深化ESG與維護股東權益的決心。

展望下半年，伸興維持審慎看法。以目前公司本業的在手訂單來看，隨著歐美市場消費需求穩步回升、中國大陸市場拉貨動能持續，整體營運仍有機會保持穩健正向發展，朝下半年優於上半年目標邁進。

另一方面，伸興集團將持續整合本業與宇隆資源，深化精密零組件等高附加價值產品布局，並將在「集團化經營」的架構下，積極推動新產品導入，深化管理、研發與生產資源的跨領域整合。