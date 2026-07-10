中鋼6月營收年增9% 世界健身6月合併營收年增8%

中鋼（2002）昨（9）日公告，6月營收279億元、年增9.6%，累計上半年營收1,680億元，與去年同期差異不大，下半年聚焦AI、公共工程等用鋼需求，力拚與國際鋼市回穩拉尾盤。

法人表示，鋼市進到第3季的整理期，目標看旺第4季傳統需求旺季，帶動全年獲利向上提升。

中鋼昨天公告6月合併營收279億元，與去年同期255億元相比年增9.6%；累計今年1至6月合併營收1680億元，與去年同期1,682億元相較微幅減少0.16%，幾乎與去年持平，顯示在全球鋼鐵景氣仍處整理階段之際，中鋼營運展現相當程度的穩定性，第2季接單與出貨動能仍維持一定水準。

【記者宋健生／台中報導】健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762），昨（9）日公布6月合併營收9.84億元，雖較上月微幅減少1.1%，但較去年同期增加8.8%，創單月營收歷史次高；累計上半年合併營收57.63億元、年增9.1%，續創歷年同期新高。

在營運擴展方面，世界健身將於本季在台灣新增5家分點，分別位於台北士林、汐科、內湖星雲，以及苗栗中正、台南中華東等，並同步啟動五個預售計畫，其中包括進軍泰國市場的首家據點，預計第3季啟動。

同時，公司將持續創新並引領市場，導入皮拉提斯（Reformer Pilates）課程、HYROX訓練設施，以及結合體適能檢測與醫學檢查的數位長壽平台。上述舉措預期將帶動同店營收成長及新據點擴張，為公司下半年的營運成長帶來嶄新的動能。