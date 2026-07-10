大同6月合併營收月增47% 攀兩年半高點

大同（2371）昨（9）日公布6月合併營收52.93億元，攀上近30個月來新高，月增47.77%，年增16.64%，反映電力事業群出貨順利，加上集團子公司訂單挹注與專案進入認列高峰，推升單月營收表現優於預期。

大同第2季合併營收130.14億元，季增13.28%，年增0.05%；上半年合併營收245.02億元，年增4.03%。

大同表示，6月營收大幅攀升，主因電力事業群國內外出貨排程順利，集團子公司訂單增加及專案認列進度符合預期，整體營運動能轉強。

其中，核心電力事業群表現亮眼，6月隨海內外客戶排程需求，出貨進度順暢，單月營收繳出雙位數月成長的成績單，重電事業體貢獻尤為顯著，單月營收增幅呈現倍數成長。

大同指出，旗下重電產品交期優於同業，成為開拓市場的關鍵競爭力，目前正積極運用集團內部資源進行跨單位整合，擴大市場差異化優勢，以爭取更多海內外電網基礎建設商機。

大同強調，重電事業體在海外市場與國內企業客戶需求支持下，已成為集團營收成長主力，並持續推動電網更新與設備升級專案。

展望下半年，大同對集團營收獲利維持審慎樂觀。公司說明，電力核心事業群於5月參與美國及日本電力設備展，已成功對接當地客戶需求，變壓器及馬達等核心產品外銷訂單湧現，將陸續安排生產出貨。隨外銷市場布局發酵，加上國內電力調度需求持續，將成為下半年重要成長支撐。

國內市場部分，大同指出，企業客戶對於電力調度與節能設備需求強勁，重電產能利用率將持續維持高檔。在集團子公司訂單及既有專案持續推進下，預期下半年營收動能無虞。

展望後市，大同表示，將持續優化產品組合，目標進一步提升電力事業群的獲利能力，強化財務體質。