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旅運需求暢旺 長榮航6月營收234.72億元創新高

中央社／ 台北9日電

航空旅運需求暢旺，長榮航空6月營收報喜，單月客運營收、合併營收年增約2成，改寫歷史新高紀錄，今年前6月客運營收、合併營收也為歷年同期新高。

長榮航空公布，6月客運營收新台幣141.32億元，創新高，年增率19.04%，貨運營收66.52億元，年增48.34%，創歷年同期次高；合併營收234.72億元，年增率26.58%，改寫單月合併營收新高。

長榮航累計今年前6月客運營收810.95億元，前6月合併營收達1282.86億元，創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，長榮航指出，6月逐漸邁入暑假旺季，美洲線受傳統旺季及台北國際電腦展帶動，商務與旅遊需求明顯提升，載客率達9成。另外，6月26日新開航華盛頓特區航線航班滿載，市場需求強勁，後市看好；歐洲線維持9成載客率。

長榮航進一步說，受惠端午連假及暑期旺季效應，帶動東南亞、日韓及中國大陸航線旅遊動能升溫，市場需求熱絡，全航線的訂位量能穩健成長，推升整體營收。

貨運方面，長榮航指出，6月市場需求持續暢旺，在季末效應下，AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器等需求維持高檔，而跨境電商及鮮貨等貨源需求同步熱絡，進一步推升營收。

因應強勁的觀光旅遊與自由行需求，長榮航指出，桃園－釜山（PUS）航線自7月1日起，每週增飛5班，總班次由每週7班提升至每週12班；桃園－神戶（UKB）航線自6月中旬起，每週增飛7班，總班次由每週3班提升至每週10班；暑期期間桃園－布里斯本（BNE）航線，至8月25日止，也將增飛至每週4班。

長榮航 營收

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