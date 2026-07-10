中碳跨入AI領域，營運衝。中碳（1723）推動產品結構升級，從煤化學及碳材料逐步跨入AI伺服器BBU產品、超級電容、第三代半導體以及高階負極材料等新興應用領域，大舉跨入科技材料領域，近期營收與獲利同步成長，成長動能蓄勢待發。

中碳由中鋼董事長黃建智親自領導、擔任董座，其6月營收年增32%，進入營運加速期，今年上半年月營收年增6%，上半年稅前盈餘達5.6億元，顯示即使傳統煤化學產品景氣仍有波動，高毛利的新材料產品已開始對營運、獲利有具體貢獻動能。

中碳昨（9）日除息，除息前一日收盤價82.6元，除息參考價80.75 元，昨收84.4元，順利完成填息。

法人表示，中碳最受市場矚目的布局，首推超級電容，高功率密度及快速充放電及超過百萬次循環壽命等特性，與鋰電池互補，應用範圍涵蓋再生能源系統、智慧電網、電動車及工業不斷電系統。

全球超級電容市場規模將由2025年的147億美元，成長至2036年的703.8億美元，年複合成長率15%以上，市場成長空間相當可觀，加上中碳完成年產90公噸先進碳材料示範線，可應用於超級電容、鋰離子電容及先進鋁酸電池等產品，發展前景暢旺。

另一方面，中碳目前旗下高功率負極材料已導入AI伺服器BBU產品，用於AI伺服器BBU的先進碳材料送出超過40個樣品，與日本一線大廠合作的認證進度「已接近成功」。

同時開發類電容極致功率電芯，具有競爭優勢，公司同步布局先進碳材料、正負極材料，目前部分產品已送交韓國及日本指標客戶驗證，可望切入AI伺服器供應鏈。

中碳還有來自第三代半導體材料的成長引擎，法人分析，公司積極布局碳化矽長晶用高純石墨材料，切入第三代半導體供應鏈，將高度受惠新能源電動車、充電樁及AI伺服器HVDC高壓電源快速發展。

由於台灣相關產業鏈逐漸成形，但長晶所需高純石墨坩堝仍高度依賴進口，中碳投入高純石墨坩堝產品，希望達成國產替代，補足台灣第三代半導體材料供應缺口，未來國內半導體自主化，對中碳大大加分。

尤其高階負極材料及多孔碳材料，初步成功躋身旗艦級高階手機供應鏈，可拓展至穿戴裝置、無人機及電動工具等高階應用；半固態電池布局北美市場，以軍工為主要方向。