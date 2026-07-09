達麗營收／迎交屋潮！6月25.03億元 年增13倍

達麗（6177）9日公告營收，6月營收25.03億元，年增1,322.16%；累計今年上半年營收83.1億元，年增667.77%。

達麗表示，上半年營收主要來自總銷92億元「達麗世界仁」、總銷52億元高雄「達麗未來市」交屋認列，而總銷46億元「達麗治翠」及總銷66億元北士科「達麗河藴」也將於下半年啟動交屋作業，合計全年交屋共四案，完工量達201億元。

另，達麗未來8年、平均每年完工量都達200億元以上，明年有三案完工，包括總銷41億元「達麗雙子星」、總銷98億元「達麗新高鐵」、總銷41億元「達麗世界學」，合計完工量210億元。2028年到2034年完工量則達1,520億元。

針對房市近況，達麗表示，房市谷底已經過去了，尤其台股大漲後，許多民眾資產都升值，會開始思考如何資產配置，加上下半年還會發放股利，而房地產仍是最保值抗跌的產品，預期將有一波獲利了結潮的資金流向房市，對下半年房市相當有信心。

展望未來，達麗表示，持續掌握全台各地發展，今年目標只有兩個，跟著產業、交通TOD發展走，而產品定位以自住、換屋為主，要讓年輕人買得起精緻好宅。