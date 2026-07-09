遠雄營收／6月19.9億元、年增25倍 北士科新案「遠雄明玥」銷售旺

長榮航（2618）6月客運營收達141.32億元，創歷史新高，年增率為19.04%，貨運營收達66.52億元，年增率為48.34%，創歷年同期次高，合併營收達234.72億元，年增率為26.58%，創單月合併營收歷史新高。累計今年1月至6月客運營收達810.95億元，累計合併營收達1,282.86億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

2026-07-09 17:17