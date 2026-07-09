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遠雄營收／6月19.9億元、年增25倍 北士科新案「遠雄明玥」銷售旺
遠雄（5522）9日公告營收，6月營收19.92億元，年增2,513.5%；累計今年上半年營收85.31億元，年增792.74%。
遠雄去年部分個案遞延關係，今年迎來約351億元交屋大潮，除了上半年認列總銷181億元大案「台中幸福城」外，第3、4季都將有個案陸續完工交屋，包括台南「遠雄綠禾」、「遠雄東御苑」、高雄「遠雄Park 16」 、「遠雄琢蘊」、台中「遠雄迴山行」、「遠雄綠美」等，其中九成個案接近完銷，營運將顯著成長。
另，遠雄2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。
值得一提的是，儘管房市受到政策壓抑，但品牌建商反而在逆勢中繳出銷售佳績，遠雄表示，4、5、6月的新案的銷售率，都較今年初大幅成長，主要就是北士科「遠雄明玥」受惠輝達效應，以及新北市板橋「遠雄合雅」大案帶動。
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