大東電營收／6月6億元、創同期新高 插旗美國亞利桑那州市場

線纜廠大東電（1623）9日公告，6月營收6.02億元，年增13.63％，創歷史同期新高；累計今年上半年營收32.98億元，年增1.84％。大東電表示，儘管第2季營收受客戶交貨時程影響而略低於去年同期，但整體營運體質穩健，目前在手訂單持續維持百億元以上水準，對下半年表現持審慎樂觀，預期今年全年營收可望達成雙位數成長。

AI科技發展帶動用電需求暴增，進一步帶動線纜需求，大東電積極切入AI用線市場，今日宣布，正式啟動美國市場布局，首站選定亞利桑那州，看準當地作為全球成長最快速的半導體與AI供應鏈聚落的優勢，能更貼近北美核心客戶。

大東電表示，現階段美國據點將以業務開發、技術服務及倉儲物流為三大核心功能，藉此提升對北美客戶的服務效率與交期品質。預計今年第3季取得相關認證後產品將正式切入美國市場，目標於今年底前啟動正式外銷，並將視市場發展趨勢與客戶需求，評估進一步擴大在地化營運與製造的可能性。

另，大東電發行國內第一次可轉債（CB）7月8日完成訂價，預計7月16日掛牌交易，所募集資金將全數用於優化公司財務結構。公司計畫透過此舉償還現有借款，藉以降低整體財務成本，並提升資金運用的彈性與效率。