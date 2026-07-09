上海商銀獲利／上半年大賺百億元 EPS 達2.08元 年成長29%

上海商銀（5876）自結6月稅後純益19.27億元，較上月及去年同期皆成長，累積上半年稅後純益達100.98億元，EPS為2.08元，優於去年同期的1.61元，年成長約29%。

上海商銀6月獲利較5月成長37%，據了解，上月有部分股利收入進帳，加上香港子行轉投資大陸上海銀行的股利有約1億多元港幣入帳，推升單月獲利表現達高標。全行上半年主要成長動能仍來自手續費收益10-15%成長，另放款成長約5%。

上海商銀今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。

展望2026年全年，上海商銀管理層抱持審慎樂觀態度，並訂定明確營運目標：全年放款成長目標5%、淨利差（NIM）目標1.25%、手續費收益成長15%。另外，香港子行將優化資金運用效率，持續提高非息收益占比，同時積極處理不良資產，逐步降低NPL至同業水平。展望今年，香港子行營運改善，獲利亦可望持續成長，將為母行貢獻更多收益。