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中鋼營收／6月年增9.6% 下半年聚焦AI、公共工程等需求 力拚拉尾盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）9日公告，6月營收279億元、年增9.6%，累計上半年營收1,680億元，與去年同期差異不大；下半年聚焦AI、公共工程等用鋼需求，力拚與國際鋼市回穩拉尾盤。

法人表示，鋼市進到第3季的整理期，目標看旺第4季傳統需求旺季，帶動全年獲利向上提升。

中鋼公告6月合併營收279億元，與去年同期255億元相比年增9.6%；累計今年1至6月合併營收1,680億元，與去年同期1,682億元相較微幅減少0.16%，幾乎與去年持平，顯示在全球鋼鐵景氣仍處整理階段之際，中鋼營運展現相當程度的穩定性，第2季接單與出貨動能仍維持一定水準。

中鋼專家指出，根據最新商情，OECD預估2026年全球鋼鐵需求成長0.4%，雖然中國大陸需求仍偏弱，但東協需求預估成長3.5%，印度更可望成長6%以上，顯示亞洲新興市場仍是全球鋼鐵需求的重要成長來源。

對中鋼而言，台灣市場仍具備相對優勢。AI資料中心、半導體先進製程擴建、電網強韌計畫、軌道建設及橋梁更新工程等大型公共投資持續推動，有助支撐高級鋼板、鋼構、電磁鋼片及特殊鋼需求。

加上中鋼積極提高高值化產品比重，也有助降低一般鋼材價格波動對獲利的影響，短期觀察亞洲鋼價走勢、下游補庫意願及大陸市場復甦速度，營運可能受到傳統淡季影響，但隨著AI與公共工程及東南亞需求增溫，加上國際鋼市完成庫存調整，下半年營運有機會隨市場逐步回穩而改善。

中鋼 營收

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