長榮航空6月客運營收達141.32億元、創歷史新高 年增率為19.04%

長榮航（2618）6月客運營收達141.32億元，創歷史新高，年增率為19.04%，貨運營收達66.52億元，年增率為48.34%，創歷年同期次高，合併營收達234.72億元，年增率為26.58%，創單月合併營收歷史新高。累計今年1月至6月客運營收達810.95億元，累計合併營收達1,282.86億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，6月市場逐漸邁入暑假旺季，美洲線受傳統旺季及台北國際電腦展帶動下，商務與旅遊需求明顯提升，載客率達九成。另外，6月26日新開航華盛頓特區航線航班滿載，市場需求強勁、後勢看好；歐洲線維持九成載客率，表現持續亮眼；受惠於端午連假及暑期旺季效應，帶動東南亞、日韓及大陸航線旅遊動能升溫，市場需求熱絡。全航線的訂位量能呈現穩健成長，成功推升整體營收的亮麗表現。

貨運方面，6月市場需求持續暢旺，在季末效應下，AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器等需求維持高檔，而跨境電商及鮮貨等貨源，需求亦同步熱絡，進一步推升營收。面對市場快速變化，長榮航空將持續發揮全球航網優勢，靈活配置運能資源，穩健提升整體經營績效與市場競爭力。