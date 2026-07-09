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巨大營收／6月57.59億元 較去年同期成長16%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巨大（9921）集團 2026 年 6 月份合併營收57.59 億元，較去年同期成長 16%。前六個月累計合併營收新台幣291.87 億元，較去年同期減少 11%。

巨大公司表示，自有品牌（OB）業務方面， 在中國大陸與歐洲市場雙雙成長之下，且轉換匯率有利之下，營收成長近三成。大陸市場單月營收在提價效益幫助下大幅成長；歐洲市場單月營收表現轉換台幣後亦成長約三成，主要由新品上市帶動銷售表現，其中德國及荷蘭皆成長超過五成。美國市場則受到 WRO 事件影響造成供貨不足，及需求受到伊朗戰爭影響消費者信心，導致營收下滑。

代工（OE）業務方面，6 月 OE 單月營收較 5 月成長，主要來自新年度車種訂單，較去年 6 月仍呈現微幅衰退。

巨大 營收

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