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柏文營收／6月6.02億元 續創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

柏文（8462）9日公布6月營收6.02億元，月增1.6%、年增20.1%；上半年度營收34.02億元，年增20.2%，雙雙改寫新高。該公司指出，下半年將有台中、嘉義、台北、桃園、高雄及台南等七個新據點加入營運，為營運成長再增新動能。

柏文表示，該公司受惠健身需求持續成長，展現較市場更強的增長動能，旗下「健身工廠」會員人數自2022年5月起連續增長，會員健身的黏著度愈來愈高，帶動營收連續創歷史新高。

而柏文掌握健身市場增長趨勢，今年度正加大力道展店，第1季，台北市安和廠於2月28日開幕；第2季則有台中市烏日廠於5月29日投入營運，以及全國首處由陸軍特戰指揮部空降傘訓中心歷史建築活化打造的專業健身中心-「健身工廠」屏東市大武廠於6月27日開幕。

下半年，「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠預計8月3日預售、9月開幕；第4季，尚有嘉義、台北、桃園、高雄及台南的新廠館陸續投入營運，將同步帶動柏文營收及健身工廠市場占有率繼續增長。

另外，依據運動部委託學術機構執行的「民國114年運動現況調查」資料，平常有做運動民眾最常從事的運動項目為「羽球」的運動人口估計約160萬人，依此數據，目前台灣羽球市場規模較健身市場更大。

該公司新創品牌「SKlub運動俱樂部」營運主軸即為羽球，高雄市青海店及桃園市桃鶯店6月營收均創歷史新高；運動俱樂部延續去年的擴展，今年將於嘉義市再建置新據點。

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