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台塑四寶第2季獲利較上季大增逾四成 6月營收合計年增16.7%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑集團旗下四大公司9日公布6月營收暨第2季、上半年獲利。四寶第2季稅後純益642.76億元，季增45.5%；上半年合計稅後純益1,084.53億元，轉虧為盈。

其中，南亞（1303）在電子材料、石化產品及業外轉投資等三大部門獲利均進補，第2季EPS 3.37元、上半年EPS 5.17元，雙創歷史新高。其他三寶中，台化（1326）上半年EPS 2.11元，台塑（1301）上半年EPS 2.19、台塑化（6505）上半年4.32元，均較去年同期轉盈。

6月、上半營收中，台塑四寶合計6月營收1,324.6億元，年增約16.7%；上半年營收7,553.5億元，年增約8.7%。四家公司中，台塑化、台化年、月雙增；南亞年增、月減；台塑則年、月雙減。

其中，南亞6月營收271.35億元，年增31.8%、月減5.9%；上半年營收1522.4億元，年增16%。南亞指出，回顧6月，中東情勢漸趨緩和，原物料價格普遍下滑，上半月客戶採購依然保守，導致化工、塑膠加工、聚酯等產品銷售量及營收減少。然而隨著原料價格陸續回落到戰前水準，下游觀望心態也逐漸收斂，開始回補庫存；再加上中東同業產能受損，影響EG供給量；此外夏季瓶用粒、電子用膜、廠辦商辦工程用建材等需求也溫和成長，使各產品接單於6月下旬逐步走穩，業績落底回升。

電子材料則未受地緣衝突、原料價格波動影響，表現依然強勁，電路板、銅箔基板等全系列產品市場需求殷切、供不應求，售價逐月調漲，利差進一步擴大，營收與獲利持續躍進。

台化6月營收276.66億元，年增11.59%、月增1%；上半年營收1689億元，年增10.8%。相較於5月表現，台化指出，6月量差增加30.3億元，售價差減少27.5億元。相較於去年同期，量差雖減少35億元，但售價差則增加63.7億元。在台化公司部分，因PP、ABS及PS行情下跌客戶觀望及設備停車檢修等，連動銷售量減少，共計10.4億元。PTA、PIA及OX下游客戶減產，提貨需求減少，影響10.2億元。不過，PX則因利潤改善，拓展銷售，增加4.3億元。

在價差部分，上半年因美伊戰爭，牽動原油及石化塑膠產品價格上漲；雖6月達成和平協議後行情反轉下跌，但主要產品均價仍高於去年。

台塑6月營收139.76億元，年減2.69%、月減6.5%；上半年累計營收892.3億元，年減3.62%。台塑指出，6月銷售價差較5月減少14.7億元，主因為美伊雙方於6月17日簽署和解備忘錄，荷莫茲海峽重新開放，國際原油及輕油價格應聲下跌，乙烯、丙烯價格同步走跌，拖累石化產品市場行情，因此，台塑6月各主要產品平均價格比5月下跌，幅度介於4~20％。

不過，銷售量差則增加5億元，主因為配合液鹼外銷客戶船期安排，5月部分訂單延至6月出貨，6月液鹼銷售量比5月增加2.3萬噸。

與去年6月相較，則因美伊戰爭爆發，影響中東原油、輕油供應，上游台塑化原料打折供應，致台塑調降各產品開工率，加上中東緊張局勢趨緩，客戶採購轉向保守，台塑6月主要產品銷售年減14.8萬噸。但銷售價差則增加33.7億元，因石化原料價格上漲，台塑6月各主要產品平均價格比去年同期上漲，幅度介於16-63％。

台塑化6月營收636.8億元，年增10.2%；上半年營收3,449.7億元，年增8.2%。其中，銷售價差較上月減少115.0億元，銷售量差增加174.1億元。煉油事業營業額比上月增加18%，6月原油煉製量14,017千桶(467千桶/日，30天)，比上月11,517千桶，(372千桶/日，31天)增加2,500千桶，主要因煉廠相關單元均已於5月完成定檢，以及原油陸續交貨，產品總銷售量14,143千桶，比上月10,661千桶，增加3,482千桶。

售價則因美伊談判首輪達共識，國際油價逐步走跌，2026年6月杜拜原油均價79.5美元/桶，比上月下跌23.6美元/桶，致全產品平均售價比上月減少23.5美元/桶。烯烴事業營收則比上月減少32.2%、比去年同期減少38.2%。

台塑 營收

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