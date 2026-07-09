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台化獲利／自結上半年 EPS 2.11元 較去年同期轉盈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台化（1326）9日公布6月營收暨第2季、上半年獲利數字。第2季稅後純益60.92億元，每股純益（EPS）1.04元，較上季略減。上半年稅後純益123.37億元，EPS 2.11元，相較去年同期轉虧為盈。

台化6月營收276.6億元，年增11.59％、月增1%；上半年營收1,689億元，年增10.79%。第2季合併營收871.5億元，季增6.6％。

相較於5月表現，台化指出，6月量差增加30.3億元，售價差減少27.5億元。相較於去年同期，量差雖減少35億元，但售價差則增加63.7億元。在台化公司部分，因PP、ABS及PS行情下跌客戶觀望及設備停車檢修等，連動銷售量減少，共計10.4億元。PTA、PIA及OX下游客戶減產，提貨需求減少，影響10.2億元。不過，PX則因利潤改善，拓展銷售，增加4.3億元。

在價差部分，上半年因美伊戰爭，牽動原油及石化塑膠產品價格上漲；雖6月達成和平協議後行情反轉下跌，但主要產品均價仍高於去年。

獲利部分，第2季因中東戰事推升原油行情走強，帶動原料及產品價格跟漲，及持續調整產品組合及推動差異化規格提升價格及利潤。

不過，第2季營業利益較上季減少12億元，主因為美伊6月達成和平協議並開放荷莫茲海峽後，原油及石化原料價格走低，部分同業削價競爭影響市場價格混亂，客戶觀望僅依剛需補貨等因素，影響產品售價承壓下跌，加上大型機組安排定檢產銷量減少，致營業利益減少。

但營業外淨收益則增加9.2億元。主要為台塑化（6505）、台塑現金股利共增加8億元；台塑化、麥寮汽電之權益法投資收益增加7.2億元；兌盈減少3.5億元。

EPS 營收 台化

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