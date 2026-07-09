台驊控股營收／6月創今年單月新高

台驊控股（2636）6月合併營收為新台幣25.87億元，較上月成長23.21%，較去年同期成長25.18%，創今年以來單月新高；累計2026年1至6月合併營收為新台幣114.22億元，較去年同期成長1.59%，由前五個月年減3.73%轉為正成長。營收表現除受惠於市場需求回升外，更反映集團多年深耕亞洲市場、拓展多元物流服務及深化客戶合作所累積的經營成果，持續轉化為穩健的成長動能。

第2季全球物流市場受中東地緣政治情勢升溫影響，帶動能源價格及國際運價走揚，企業為降低供應鏈風險並因應第3季旺季需求，提前啟動備貨與出貨計畫。同時，AI基礎建設持續推升半導體、高效能運算及電子供應鏈投資，高科技物流需求亦穩健成長。在AI伺服器、高階電子產品、半導體設備、科技材料及跨境電商等貨品帶動下，海運、空運、中歐鐵路及內貿物流等主要業務同步成長。雖然全球物流市場仍面臨地緣政治、國際貿易政策及供應鏈重組等不確定因素，但企業更加重視供應鏈韌性、區域布局及整合服務能力，持續帶動整合型物流服務需求提升。

因應全球供應鏈區域化與多據點布局趨勢，台驊持續深化亞洲市場經營，整合海運、空運、中歐鐵路、倉儲、報關、內貿物流及供應鏈管理等多元服務，透過完整的亞洲物流網絡與跨區域資源整合能力，提供更完整且具彈性的供應鏈解決方案，協助客戶快速調整供應鏈布局、提升營運效率與供應鏈韌性，並持續強化集團於亞洲市場的服務價值。

展望下半年，全球物流市場仍將受到地緣政治、國際貿易政策、能源價格及運價變化等因素影響，但AI基礎建設、高科技供應鏈、跨境電商及企業持續推動供應鏈區域化布局，預期仍將支撐整體物流需求。台驊將持續深化亞洲物流平台布局，發揮物流專業、全球布局、產業投資及資本運用等核心優勢，持續提升供應鏈服務價值與整體競爭力，穩健推動長期成長，朝打造兼具物流專業、產業投資及資本運用能力的物流控股集團穩健邁進。