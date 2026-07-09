大同營收／6月52.9億元、年增16% 寫近30個月新高 為近年首度衝破50億

大同（2371）受惠電力事業群出貨暢旺，加上集團子公司訂單與專案認列同步迎來高峰，帶動6月單月合併營收衝上52.93億元，不僅寫下近30個月以來新高紀錄，更是近年來單月營收首度突破50億元大關，月增幅高達47.77%、年增16.64%，呈現年月雙增的成長力道。

大同累計今年上半年合併營收245.02億元，年增4.03%。公司表示，6月營收大幅攀升並創下近年單月次高，主要受惠電力事業群配合客戶交貨排程順利，加上集團子公司訂單挹注與專案進入認列高峰。

從各事業群表現來看，大同說明，核心電力事業群6月配合海內外客戶排程需求，出貨進度暢旺，推升單月營收繳出雙位數的月成長表現，其中又以重電事業體扮演衝鋒角色，出貨動能最為強勁，單月營收增幅呈現倍數大躍進。

大同指出，公司重電產品交期優於同業是開拓市場的關鍵強項，目前正積極運用集團內部豐厚資源進行跨單位整合，擴大與競爭對手的差異化優勢，以爭取更多海內外電網基礎建設商機。

展望下半年營運，大同對集團營收獲利維持審慎樂觀。公司表示，電力核心事業群於5月期間接連參與美國及日本的大型電力設備展，已成功對接當地客戶需求，不僅變壓器、馬達等核心產品的外銷訂單湧現，目前也已陸續排定生產時程準備出貨。

在國內市場部分，大同強調，在企業客戶對電力調度與節能設備的需求加持下，重電產能利用率將持續維持高檔，隨集團子公司訂單及既有專案持續推進，下半年營收動能無虞。