南亞第2季站上營運高峰 單季 EPS 3.37元、上半年5.17元 雙創歷史新高

南亞（1303）9日公告第2季獲利數字，第2季稅後純益267.5億元，季增21.9%、每股純益（EPS）3.37元；上半年稅後純益410.1億元，EPS 5.17元，轉虧為盈、寫歷史新高，更一舉超越2021上半年的5.13元紀錄，締造新高峰。

南亞指出，由於AI浪潮席捲全球產業，雲端業者以龐大的金額加速打造超大規模資料中心，導致供應鏈各種高階材料需求激增，帶動營運站上高峰。加上化工、聚酯、塑膠產品表現也向好，更有轉投資事業挹注，南亞指出，公司第2季在本業、業外接收獲豐碩成果。

南亞6月營收271.3億元，年增31.8%、月減5.9%；上半年合併營收1,522.4億元，年增16%。南亞表示，上半年成長力道最強的是電子材料產品，在AI產品線全速發展的同時，也兼顧廣大消費型產品的市占率，使電子材料產品整體營收占比達5成以上，貢獻良多。

南亞表示，在電子材料部分，電路板領域全系列材料，包含玻纖布（絲）、銅箔、銅箔基板、ABF載板等，上半年出現前所未有的上、下游全面性供應緊缺現象，除了使業界競相投入高階材料的開發以外，資源排擠效應也導致缺貨、漲價潮蔓延至中階與基本材料。

南亞指出，該公司積極推動高階材料的開發、認證，已有顯著成效，同時結合既有的產能領先條件，不但使自用、外售並重，同時兼顧高、中階與基本產品，同步推進獲利；不斷藉由先進樹脂、特殊玻纖、高階銅箔的相互技術整合，持續優化銅箔基板等產品的最適配方，發揮垂直整合優勢，帶動電子材料產品整體獲利大增。

除電子材料外，聚酯、化工產品也為獲利增添動能。其中，化工產品因地緣衝突下的庫存利益，加上南亞在美國EG產線全能運轉，為南亞帶來優勢；聚酯產品也因逢瓶用粒旺季、加上美國接單增加，並發展電子用膜材，營業利益分別於第2季轉虧為盈。塑膠加工產品，亦有穩定成長的獲利貢獻。

業外轉投資也為南亞增添動能。其中，南亞科（2408）受惠於記憶體供需缺口再擴大，利益急速成長；台塑化（6505）收益也較上季略增。南亞第2季權益法投資損益190.9億元，較上季有利69.7億元。包含認列台塑化48億元、認列南亞科136.4億元、認列麥寮汽電3.3億元、認列台塑烯烴（美國）7.1億元。