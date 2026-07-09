台灣虎航獲利／六月16.2億元、年增27%

台灣虎航（6757）2026年6月自結單月營收16.2億元，較2025年同期年增27%，超越歷史同期創高。本月表現主要受惠於市場需求暢旺進而帶動運能釋放，除6月班次數較去年同期增加約13%外，6月平均載客率亦達91%。

根據桃園國際機場公司公布最新數據，2026年上半年旅運量超過2,578萬人次，較2019年同期增加6%，創下歷史新高，反映出整體客運市場需求強勁。在外部環境及內部精準布局下，台灣虎航今年1至6月累計班次數較去年同期增加14%，平均載客率亦維持在9成以上，累計上半年營業收入一舉突破百億大關，衝上103.2億元，較去年同期成長22%，創歷史佳績。即便第2季營運面臨國際高油價的成本挑戰，台灣虎航依舊展現出強韌且穩健的營收成長動能。

為了延續上半年的成長動能並進一步擴大市場占有率，台灣虎航持續深化航網布局。6月初已宣布9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松航線兩條全新航線，此舉除可精準鎖定南台灣旅客強勁的出國需求外，亦能讓台灣虎航從高雄出發的日本航線一舉擴展到11條，屆時可提供旅客更多元、便利的選擇，市場亦看好可為台灣虎航帶來一波營收貢獻。