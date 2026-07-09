德淵營收／6月3.37億元、年增25% 上半年出貨成長、攻高值化應用

德淵（4720）9日公布6月營收3.37億元，年增25.06%；上半年累計營收19.75億元，年增10.87%。

回顧上半年，德淵受惠原料漲價、下游客戶加強備貨、轉單效益及供應鏈管理得宜，主力產品熱熔膠銷量顯著成長，也帶動整體營收。展望下半年，預估熱熔膠需求持穩，尤其看好越南、印度等海外市場。

除熱熔膠外，德淵佈局高值特化產品，今年逐步發酵、迎雙位數成長。德淵指出，自去年下半年以來，應用於AI伺服器、備援電池模組（BBU）的電源供應器（Power Supply）特化產品，今年以來銷量大幅成長，未來市場也持續看好。

德淵指出，目前三防漆主要應用於高電壓電源模組，可提供防潮、防塵及絕緣保護功能。隨AI伺服器功率提升，Power Supply設計逐步朝高電壓方向發展，帶動三防漆需求增加。

隨AI算力需求提升，德淵旗下應用於AI伺服器、UPS不斷電系統、BBU備援電池模組的PCBA特用硬化三防漆，及PCBA特用耐燃無鹵素等級熱熔膠，今年均顯著成長。