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最強千金股！聯友金屬6月營收持續爆發 股價一度攻上2,700元續創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股加權指數自6月以來陷入高檔震盪，在4萬5至4萬6千點之間上下起伏，而多檔千金股則早已陷入修正，股王信驊（5274）甚至回測半年線。不過聯友金屬-創（7610）9日股價再創歷史天價，盤中一度觸及漲停價2,730元，為近日除了川湖（2059）以外，持續創新高的千金股。

聯友金屬為今年以來大飆股，累計漲幅高達18倍，漲勢驚人，但營收也是逐月爆發，自今年2月營收營收持續大幅成長，由2月的2.7億元、3月的4.63億元、4月的5.6億元、5月的6.15億元，到最新公布的6月營收7.52億元，每個月都超過1億元的增長。

聯友金屬6月營收7.52億元，持續月增22.3%，且年增555.4%，上半年累計營收約29.29億元，年增461.6%，單月、累計營收雙創歷史新高紀錄。

聯友金屬指出，今年第2季中國鎢價與海外鎢價正式出現分歧，中國鎢金屬價格回歸市場機制，但國際市場受AI應用、航太、軍工與高端自動化等需求支撐，形成「中國價格大幅震盪、國際價格維持高檔」的雙價格體系。

展望下半年，聯友金屬表示，國際鎢金屬相關產品需求強勁，預估屏南二廠第3季加入營運後，鎢酸鈉年產能將增加約兩成，成為今年下半年主要成長動能。另外屏南三廠與屏科廠同步啟動建廠，兩個新廠預計2027年底將完成氧化鎢、鎢粉、碳化鎢等高階鎢製品的試產，並於2028年進入量產。

營收 千金股

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