最強千金股！聯友金屬6月營收持續爆發 股價一度攻上2,700元續創新高

台股進入除權息旺季，兩檔探針卡千金股旺矽（6223）及精測（6510）9日同步除息，都是一開盤就秒填息，旺矽更是衝上漲停7,080元，一口氣收復5日線及月線，精測則是挑戰3,000元；穎崴（6515）預計7月17日除息，表現深受期待。

2026-07-09 10:04