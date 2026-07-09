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冠星全年挑戰賺一股本 股價飛奔漲停、重回百元大關

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

冠星-KY（4439）對今年營運展望樂觀，激勵9日股價強勢表態，盤中直攻漲停104.5元，重新站上百元關卡，逼進今年以來新高。市場看好，在既有品牌客戶訂單持續放量、國際客戶滲透率提升下，第3季營運可望續強，全年獲利有機會挑戰賺一個股本，帶動買盤積極進場。

冠星公布6月營收8.61億元，月增9.3%、年增28.2%；第2季營收23.33億元，年增21.65%，改寫單季歷史新高。董事長林錦茂表示，成長動能主要來自既有核心客戶訂單持續放量，以及國際客戶滲透率提升，看好第3季營收持續成長。

除營運展望轉趨樂觀外，公司持續推動垂直整合布局也受到市場關注。冠星表示，目前正朝下游成衣業務延伸，未來有望切入日系品牌供應鏈，補強日系客戶布局，朝全品項、多基地、一站式服務模式發展，進一步提升附加價值與市場競爭力。

冠星長期深耕天然短纖針織布料，東南亞布局逾15年，已於越南及柬埔寨設立自有生產基地。其中越南廠目前月產能約250萬磅，未來一至兩年可望提升至400萬磅。公司指出，下半年資本支出將以提升既有產能效益為主，在全球品牌持續分散供應鏈布局下，可望持續受惠轉單需求。

法人表示，隨著越南生產基地效益逐步顯現，加上Adidas、GAP等核心客戶拉貨動能延續，以及新客戶滲透率持續提升，冠星今年營運有望較去年明顯回升。若第3季營收如預期續創佳績，加上垂直整合布局逐步發酵，將有助支撐下半年營運表現。

營收

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