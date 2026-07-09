除權息也代表行情結束？藥華藥連續上漲兩個月、股價翻倍 今陷入貼息

生技股王藥華藥（6446）9日除權息，每股配發現金股利1.49元，股票股利1.09元，合計股利2.58元。參考價為1,377.93元，以1,400元開出，但為今日最高點，股價隨即走跌，一度下跌至1,290元，盤中下跌逾5%。藥華藥除權息行情失色，也拖累上市生技指數下跌逾2%，為各類股中跌幅最重。

藥華藥自5月8日以來股價一路走強，昨日更創下1,570元歷史新高，累計波段漲幅達138%，股價翻倍。然今日除權息股價大跌逾5%，一度跌破1,300元。

藥華藥6月營收亮眼，達23.3億元，年增94.88%；今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長逾七成，創下歷史同期新高。藥華藥表示，6月營收主要反映Ropeg全球銷售表現，顯示市場需求持續強勁。

Ropeg近日獲加拿大衛生部（Health Canada）核准用於治療真性紅血球增多症（PV），預計於數周內正式上市。Ropeg已於2021年取得美國PV藥證，隨著加拿大市場加入，北美PV市場布局正式完成。

新適應症布局方面，藥華藥已向全球多國申請Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）治療的藥證。美國食品藥物管理局（FDA）審查完成目標日期（PDUFA Date）為2026年8月30日，日本、中國大陸及韓國的審查程序亦持續推進中。

法人表示，PV新病患數持續增加，新適應症ET取證後，後續仍有MPNs新適應症將取證，營收將持續疊加成長下，預估今年EPS有望大幅成長至24.4元。目前藥華藥營收來自美洲76%、歐洲12%、亞洲9%、台灣3%。