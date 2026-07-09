永豐金上半年大賺245億元 EPS 1.69元創新高

永豐金控（2890）公布上半年累計稅後純益達245.5億元，較前一年度成長94%，前六月累計每股純益（EPS）為1.69元，皆創下公司歷史同期新高；另，年化股東權益報酬率達19%，亦創新高紀錄。

永豐金上半年獲利大躍進，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

其中，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後純益達135.2億元，年增21%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為26%與12%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.16%。

京城銀行稅後純益為37.5億元。扣除1月京城銀國際租賃處分利得2.8億元後，對金控獲利貢獻則為33.2億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.05%。

永豐金證券稅後純益達73.4億元，亦創下歷史同期新高，年增250%，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為136%。

以6月單月表現來看， 永豐金控6月稅後純益為42.5億元，月減4%，月度間的差異主因於證券子公司資本利得減少抵銷銀行子公司獲利成長。

永豐銀行6月稅後純益為23.63億元，月增30%，月增主要由利息淨收益與手續費淨收益成長帶動。

京城銀行稅後純益為9.2億元，月增15%，月增是因為單筆大額呆帳回收，並抵銷了部分個案的提存費用。永豐金證券稅後純益為11億元，月減43%，月減主因是資本利得較上個月顯著減少。