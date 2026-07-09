農林處分土地 獲利14億

農林（2913）昨（8）日發布重訊，董事會通過處分苗栗縣三義鄉西湖段及育英段合計216筆土地，交易總金額達26億元，預計處分利益約14億元。

農林表示，本次處分土地範圍包括西湖段663地號18筆及育英段19地號198筆，合計約7.5萬坪，交易對象為自然人，交易方式採議價方式，並參考專業鑑價機構鑑價結果進行。

針對此次土地處分目的，農林指出，主要為擴增公司營業收入，故擬進行出售。

展望未來營運布局，農林將聚焦茶業、觀光休閒及資產開發三大事業。茶業方面，將朝高品質商用茶葉原料供應商定位發展；觀光休閒事業則以「創新轉型、文化共好」為方向，結合ESG及智慧零售模式強化營運；資產開發則持續推動「以租代售」策略，並布局森林碳權，提升土地資產長期價值。

值得注意的是，農林昨日亦因土地出租案引發地方爭議。苗栗縣銅鑼鄉居民反對「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發案，要求公司停止出租農地供大矽谷土石資源股份有限公司設置土石方資源堆置場。