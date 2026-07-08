福貞營收／進入傳統旺季、6月站高崗 上半年突破51億元創同期新高

福貞-KY（8411）公布6月合併營收9.11億元，月增15.1%、年增7.6%；第2季、上半年合併營收分別為24.62億元、51.88億元，年增率14.6%、19.3%。6月、第2季及上半年合併營收均創歷年同期新高，其中上半年合併營收首度突破51億元大關。

福貞6月營收年月雙增，主要受惠邁入夏季高溫，飲品需求旺盛，使各大零售、量販與餐飲通路的罐裝飲品銷量激增，帶動集團全廠6月出貨量明顯成長。

另一方面，也受益於公司長期與集團品牌客戶建立信任與創造持續價值，取得客戶支持，使涼茶、碳酸飲料、能量與酒精類飲品等產品持續加大訂單，推升福貞二片式鋁罐放量出貨。

為深化華北市場布局建置的陝西廠，產能利用率逐步提升下，帶動福貞單月合併營收已連續七個月繳出年增表現。

福貞表示，第2季及上半年合併營收均創同期新高，主要因為終端消費需求提升，由於罐裝飲品屬快速消費品，貼近民生基礎需求，在市場回溫下，平價民生消費品需求逐步放量，帶動二片式鋁罐出貨持續成長。

除飲料包材業務穩健成長外，集團亦持續拓展食品包材市場，其中福建廠即食產品自第2季開始出貨。隨即食食品市場規模持續擴大，加上消費者對便利食品需求穩定成長，相關產品屬全年常態性銷售，有助於優化產品組合，增添營運成長動能。

福貞表示，新竹廠以「無雙酚A鋁蓋」榮獲第23屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」殊榮，顯示公司長期投入產品研發及品質管理的成果獲得肯定。

展望下半年，福貞說，第3季可望延續夏季高溫帶動的飲品消費旺季效應，持續挹注金屬包材出貨動能；第4季隨冬季飲品需求提升及火鍋消費旺季來臨，進一步帶動食品罐產品出貨表現，全年營運展望維持審慎樂觀。